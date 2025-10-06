Pesca cayó ante Juventud Agraria en la ida de la Copa de Plata de vóley
Villa Carlos Paz. El pasado sábado, el Club de Pesca de Villa Carlos Paz fue protagonista de una intensa jornada deportiva en el Polideportivo de Sol y Río, donde enfrentó a Juventud Agraria por las semifinales de ida de la Copa de Plata.
En una serie repleta de emoción y buenos rendimientos, los equipos del club local lograron tres victorias y una derrota en las distintas categorías. Los resultados fueron los siguientes:
Sub 12: Club de Pesca 1 - Juventud Agraria 2
Sub 14: Club de Pesca 3 - Juventud Agraria 1
Sub 16: Club de Pesca 3 - Juventud Agraria 0
Sub 18: Club de Pesca 3 - Juventud Agraria 1
A pesar de estas victorias, el global de la serie (sumando todas las categorías) quedó 7 a 5 a favor de Juventud Agraria, dejando la definición abierta para los partidos de vuelta, donde el Club de Pesca buscará revertir el resultado y avanzar a la final del certamen.