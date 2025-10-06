Pesca cayó ante Juventud Agraria en la ida de la Copa de Plata de vóley

lunes, 6 de octubre de 2025 · 00:21

Villa Carlos Paz. El pasado sábado, el Club de Pesca de Villa Carlos Paz fue protagonista de una intensa jornada deportiva en el Polideportivo de Sol y Río, donde enfrentó a Juventud Agraria por las semifinales de ida de la Copa de Plata.
En una serie repleta de emoción y buenos rendimientos, los equipos del club local lograron tres victorias y una derrota en las distintas categorías. Los resultados fueron los siguientes:
Sub 12: Club de Pesca 1 - Juventud Agraria 2 
Sub 14: Club de Pesca 3 - Juventud Agraria 1 
Sub 16: Club de Pesca 3 - Juventud Agraria 0 
Sub 18: Club de Pesca 3 - Juventud Agraria 1 

A pesar de estas victorias, el global de la serie (sumando todas las categorías) quedó 7 a 5 a favor de Juventud Agraria, dejando la definición abierta para los partidos de vuelta, donde el Club de Pesca buscará revertir el resultado y avanzar a la final del certamen.
 

