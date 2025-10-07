Chiara Ferreti y Joaquín Reutemann en lo más alto, el orgullo de Carlos Paz

Los carlospacenses Joaquín Reutemann y Chiara Ferreti dejaron una vez más a la ciudad en lo más alto del windsurf, obteniendo destacados resultados en los Juegos Sudamericanos Juveniles.

Tras haber hecho podio, ambos deportistas regresaron a la ciudad de Villa Carlos Paz con sus respectivas medallas y con la mirada enfocada en el Mundial de Portugal.

Ferreti se consagró subcampeona sudamericana y logró ubicarse primera en la categoría sub-23, mientras que Reutemann se consagró campeón sudamericano de la categoría U19.

Los jóvenes deportistas comenzaron sus carreras profesionales desde muy chicos y cumplen con un exigente entrenamiento para cumplir con sus objetivos.

Joaquín se subió por primera vez a una tabla cuando tenía alrededor de cinco años y empezó a competir a los siete años. En diálogo con EL DIARIO, expresó: «El campeonato fue bastante lindo, las condiciones de viento fueron favorables e hicimos dos tipos de recorridos. Ahora me tomo una semana de descanso, porque estas competencias te dejan agotado físicamente».

El joven entrena de cinco o cuatro veces a la semana y realiza un entrenamiento aeróbico que complementa con gimnasio y alimentación. «Poder competir y que me este yendo bien, es muy lindo. Desde muy chico, viajo a competencias acompañando a mi padre (Mariano Reutemann), a mi hermano y es algo muy bueno»; completó.