Con 25 oros en deporte adaptado, Córdoba fue la mejor del país

Tras cinco intensas jornadas en Mar del Plata, concluyeron los Juegos Deportivos Nacionales Evita, la competencia juvenil más importante del país, y Córdoba volvió a ser protagonista.

La delegación provincial, integrada por 360 personas entre deportistas, entrenadores y equipos de apoyo, participó en las 36 disciplinas —tanto convencionales como adaptadas—, reafirmando el compromiso con el desarrollo integral del deporte juvenil.

En el medallero general, Córdoba se ubicó tercera, con un total de 41 medallas de oro, 21 de plata y 27 de bronce, detrás de Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El mayor logro se dio en Deporte Adaptado, donde la provincia se consagró campeona nacional con 25 oros, 7 platas y 8 bronces, resultado de años de políticas de inclusión y formación deportiva sostenida.

“Estamos muy orgullosos del compromiso y la entrega de cada uno de nuestros deportistas. No solo por los resultados, sino por cómo vivieron esta experiencia. Esto reafirma el camino que venimos recorriendo, con una gestión que garantiza igualdad de oportunidades”, expresó Federico Laje, director de Deporte Social de la Agencia Córdoba Deportes.

El atletismo adaptado aportó 12 oros, 5 platas y 6 bronces, mientras que la natación adaptada sumó otros 12 oros, consolidando a Córdoba en lo más alto. También se destacaron el básquet en silla de ruedas (bronce), el tenis de mesa (plata) y el voley sentado, donde la provincia se impuso en la zona participativa.

En el ámbito del deporte convencional, Córdoba logró medallas doradas en judo, karate, boxeo, skate, gimnasia artística, natación, atletismo, taekwondo, esgrima, tenis y básquet 3×3. Además, el equipo de e-sports obtuvo un histórico tercer puesto, marcando el debut de esta disciplina en los Juegos.

A través del programa Córdoba Juega, la Agencia Córdoba Deportes impulsó durante todo el año la participación de escuelas y clubes de toda la provincia, promoviendo el acceso, la inclusión y el juego limpio.

Los Juegos Evita volvieron a ser una gran fiesta del deporte argentino, y Córdoba estuvo entre los mejores, con protagonismo, identidad y una delegación que sigue dejando huella.