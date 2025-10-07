Paravachasca Race 2025: 450 atletas coparon Alta Gracia

Alta Gracia. El evento Paravachasca Race fue la saludable excusa para que centenares de atletas se congregaran en la ciudad del Tajamar para disfrutar de una nueva edición. Maratonistas y ciclistas provenientes de toda la provincia y de distintos puntos del país, en el imponente entorno del Parque García Lorca, un lugar icónico de Alta Gracia.

El director de Deportes, Keith Bevan, destacó el espíritu familiar que caracteriza al evento: “Es una carrera muy especial porque tiene vueltas; eso permite que la familia se quede en el parque, disfrute la jornada y vea pasar a sus seres queridos varias veces. Es una actividad que crece año a año y que toda la familia disfruta”, expresó al portal Mi Valle.

La competencia comenzó el pasado sábado con el Short Track MTB, dentro del predio del parque, mientras que por la tarde se realizó la carrera de running, una de las grandes novedades de esta edición. Con distancias de 6, 15 y 28 kilómetros, los atletas largaron al atardecer y completaron sus recorridos bajo la noche, atravesando senderos, arroyos y tramos de montaña en una experiencia inolvidable.

El domingo fue el turno del Rally MTB, la prueba central del evento, que comenzó a las 9 de la mañana y reunió a cientos de ciclistas. El recorrido se extendió hasta el Valle Buena Esperanza, con distintos niveles de exigencia según la cantidad de vueltas —una, dos o tres—, finalizando cerca de las 14 horas.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Alta Gracia destacaron la importancia de este tipo de propuestas, que promueven la vida saludable, el turismo y el encuentro comunitario, consolidando a la ciudad como una sede referente de competencias deportivas de alto nivel.