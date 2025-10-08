Histórico: un carlospacense se quedó con el oro en el Mundial de Taekwon-Do

El deportista Norberto Ruesch, integrante del seleccionado argentino de Taekwon-Do ITF Original, se consagró campeón mundial en la categoría Tul Veteranos en el certamen disputado en Jesolo, Italia, donde superó a competidores de Australia, Japón e Inglaterra.

Con esta medalla de oro, Ruesch logró el primer título mundial oficial de Taekwon-Do ITF para Villa Carlos Paz, marcando un hecho histórico para el deporte local y nacional.

El campeonato, considerado el mayor evento mundial del Taekwon-Do ITF Original, contó también con la participación de las carlospacenses Olivia Mesquida (I Dan) y Catalina Chena (I Dan), quienes formaron parte de la delegación argentina y representaron a Córdoba con un alto nivel competitivo.

El camino hacia el mundial fue largo y exigente: meses de entrenamiento, preparación física, eventos solidarios y el esfuerzo conjunto de entrenadores, familias y comunidad deportiva hicieron posible este sueño.

Desde la Municipalidad de Carlos Paz, el intendente Esteban Avilés felicitó a los deportistas por su logro y compromiso:

“¡Norberto Ruesch, campeón mundial en Tul Veteranos! La medalla de oro es suya tras vencer a potencias como Australia, Japón e Inglaterra. Es un orgullo para nuestra ciudad.”

El triunfo de Ruesch y la participación de Mesquida y Chena confirman el crecimiento del Taekwon-Do local y el nivel de excelencia alcanzado por los atletas de la ciudad en competencias internacionales.