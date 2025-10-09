Argentina apabulló a Nigeria y avanzó a cuartos del Mundial Sub 20

Chile. Argentina se floreó ayer ante Nigeria con una actuación que ilusiona porque los pibes de Diego Placente golearon 4-0 al elenco africano y enfrentarán a México por los cuartos de final del Mundial Sub 20, luego de que La Tri se impusiera a Chile por 4-1 en Valparaíso.

La Albiceleste dominó el trámite desde el comienzo en el Estadio Nacional de Santiago por el gol de Alejo Sarco al minuto de juego. Maher Carrizo amplió distancias con un doblete y Mateo Silvetti, que ingresó desde el banco, puso cifras definitivas en el complemento.

Volverá a este escenario el sábado desde las 20 para medirse al plantel mexicano en el choque más atractivo de los cuartos. Ese mismo día, a partir de las 17, España se medirá a Colombia en el Estadio Fiscal de Talca. Los ganadores de esas llaves serán rivales en semifinales.