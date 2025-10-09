Club de Pesca: vóley y básquet entran en acción con múltiples partidos

Villa Carlos Paz.– El Club de Pesca de Villa Carlos Paz vivirá una semana cargada de actividad deportiva, con compromisos decisivos tanto en vóley como en básquet, representando a la ciudad en importantes torneos provinciales y nacionales.

Vóley: definición en semifinales y torneo internacional

El lunes 13 de octubre, los equipos de vóley del club afrontarán las semifinales de vuelta de la Copa de Plata, enfrentando a Juventud Agraria como visitantes en el estadio del conjunto rival.

El cronograma será el siguiente: Sub 18: 19:00 hs, Sub 21: 20:30 hs, Primera: 22:00 hs.

Además, durante el viernes, sábado y domingo, el equipo de Primera División participará del 31° Torneo Internacional de Mayores en San Jerónimo Norte (Santa Fe), integrando el Grupo 8 junto a Náutico Rosario, Banco Provincial Santa Fe, Trinitarios Villa María, Atalaya Rosario, Centenario de Neuquén y Alma Juniors.

Básquet: múltiples presentaciones

El básquet del Club de Pesca también tendrá una agenda cargada en el marco del Torneo “Guillermo Hunicken”.

Jueves 9 de octubre:

Deportivo Norte (Fecha 7 – Fase 2)

Locales, Estadio Zisman-Germanetto

U17: 20:30 hs

Primera: 22:15 hs

Sábado 11 de octubre:

Deportivo Norte (Fecha 7 – Fase 2)

Visitantes, Estadio Deportivo Norte

Mosquitos: 12:00 hs

Pre-Mini: 13:00 hs

Mini: 14:00 hs

U13: 15:30 hs

U15: 17:30 hs

U21: 19:30 hs

Ese mismo día, las categorías de Desarrollo A se medirán con Banco, por la Fecha 18 del mismo torneo, en el Estadio Zisman-Germanetto:

U16: 9:00 hs

U19: 11:00 hs

Domingo 12 de octubre:

El cierre de la semana será con los cuartos de final de ida de la Liga Cordobesa del Centenario B, donde la Primera enfrentará a Alberdi de Río Cuarto en condición de local, a las 19:00 hs.

Con una agenda tan completa, el Club de Pesca de Villa Carlos Paz continúa consolidándose como uno de los protagonistas del deporte regional, promoviendo la competencia, el trabajo en equipo y el crecimiento de sus atletas en todas las categorías.

