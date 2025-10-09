Futuros Campeones Cordobeses llega con su cuarta fecha al sur provincial

El boxeo cordobés volverá a encender la noche del interior con la cuarta fecha del programa Futuros Campeones Cordobeses, una iniciativa de la Agencia Córdoba Deportes que promueve el desarrollo del boxeo en toda la provincia.

Tras su paso por Cruz del Eje, Deán Funes y Sampacho, la cita será este viernes 10 de octubre en Huinca Renancó, en el salón de usos múltiples de la Asociación Italiana Santa Paula. Desde las 21 horas se presentará una intensa grilla de combates, con jóvenes talentos amateurs y dos peleas profesionales de alto nivel.

El invicto riocuartense Nicolás “La Esencia” Rosales se enfrentará a Pablo Ríos, de Esperanza (Santa Fe), mientras que Axel “El Salvaje” Alanis, también de Río Cuarto, peleará ante Francisco “La Cobra” Olguín, de Junín (Buenos Aires).

Organizado con la promoción de Arano Box y la fiscalización de la Federación Cordobesa de Boxeo, el evento cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Huinca Renancó. La velada representa un homenaje implícito a la tradición pugilística local, en la tierra de Santos “Falucho” Laciar, ícono máximo del boxeo cordobés y referente del deporte argentino.

El programa Futuros Campeones Cordobeses busca consolidar un circuito que estimule la competencia, la proyección y la formación integral de jóvenes deportistas, acercando el deporte a cada rincón del territorio provincial.