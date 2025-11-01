Estudiantes en Río Cuarto está en semis por el segundo ascenso

Río Cuarto. Estudiantes de Río Cuarto mantiene en alto su ilusión de subir a Liga Profesional. Dejó en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta al ganarle 2 a 0 como local, tras el empate en el choque de ida en el norte. Y de esta manera es semifinalista del Reducido en la Primera Nacional.

Javier Ferreira abrió el marcador a los 32 del primer tiempo. Ya en la segunda parte aumentó la cuenta Lucas González para el León, ante un rival que se quedó con 10 por la expulsión de Gonzalo Bravo a los 11 del complemento.

Ahora Estudiantes espera rival, según como queden posicionados en la tabla anual los que clasifiquen: las llaves son Deportivo Madryn-Gimnsaia de Jujuy (3-0); Atlanta-Deportivo Morón (0-1) y Estudiantes de Caseros-Tristán Suárez (0-0).