Instituto perdió con Central y se alejó de los playoffs

Córdoba. En un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, Rosario Central le ganó por 3-1 a Instituto, en el estadio Monumental Presidente Perón con Ángel Di María como máxima figura. El campeón del mundo marcó un gol de penal y dio una asistencia.

Con este resultado, el Canalla se aseguró el primer puesto de la Tabla Anual y se clasificó a la Supercopa Internacional. Además, es el puntero en soledad de la Zona B. Por su parte, la Gloria quedó fuera de los primeros ocho del grupo y complicó su clasificación a los playoff.

A los 20 minutos, Jhon Córdoba tuvo una ocasión inmejorable para abrir el marcador. El delantero quedó mano a mano con Jorge Broun, pero, cuando tenía el arco a su merced, tardó un tiempo de más y la chance se esfumó cuando remató y el balón fue despejado por un defensor visitante.

Poco tiempo después, Alex Luna se volvió a encontrar con Fatura Broun. El número 10 capturó una serie de rebotes dentro del área, se acomodó y remató apremiado por la salida del arquero que evitó con su cuerpo la apertura del marcador a favor del local.

A diez minutos del final de la primera etapa, el colombiano Córdoba le dio la ventaja parcial a la Gloria. El atacante se midió nuevamente con Fatura Broun, quien se impuso en primera instancia, pero el rebote favoreció a su rival, que no desaprovechó la oportunidad y puso el 1-0 con el arco vacío. De todos modos, la respuesta del Canalla llegó rápido. Ignacio Malcorra se encontró con un rebote dentro del área tras una pelota que disputó Alejo Véliz y, con su pierna derecha, la menos hábil, disparó cruzado para establecer el 1-1 con el que los equipos se marcharon al entretiempo. Segundos antes, Ángel Di María casi anota un golazo con un disparo cruzado al segundo palo que se fue muy cerca del arco defendido por Manuel Roffo.

En el cuarto de hora del complemento, el árbitro del partido, el árbitro Nicolás Ramírez, sancionó un penal favorable a la visita. Lucas Rodríguez pisó a Di María, que se había metido dentro del área, y el juez no tuvo más remedio que sancionar la pena máxima. El encargado de ejecutar el tiro desde los 12 pasos fue el propio Fideo, que engañó a Roffo y estableció el 2-1 con clase.

Solo unos minutos después, el conjunto rosarino amplió la ventaja. Luego de un tiro libre ejecutado en forma de centro por Di María, el juvenil Ignacio Ovando llegó por detrás de todos, cabeceó y marcó el 3-1.

Los dirigidos por Ariel Holan no se conformaron y fueron por más. Alejo Véliz conectó con su cabeza un envío aéreo y establecía el 4-1. Sin embargo, luego de la revisión del VAR, se constató que se encontraba en fuera de juego y el tanto no sumó al marcador.

En la próxima fecha, Rosario Central recibirá a San Lorenzo, mientras que Instituto visitará a Sarmiento de Junín por la penúltima fecha del Clausura.