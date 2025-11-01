Talleres juega otra "final" con Vélez en su lucha por no descender

Buenos Aires. Vélez y Talleres se enfrentarán este sábado, desde las 17:00, en el Estadio José Amalfitani por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura. El Fortín, ya clasificado a octavos, busca sumar para mantenerse en los primeros puestos, mientras que la T necesita ganar para alejarse de la zona roja. El encuentro será televisado por TNT Sports.

El Fortín ya se aseguró su lugar entre los ocho mejores de la Zona B y ahora, con 25 puntos, su objetivo es terminar lo más alto posible para tener localía en los mano a mano del Clausura. El equipo de Guillermo Barros Schelotto sumó siete de los últimos 12 puntos y quiere aprovecharse de la mala situación de su rival.

Talleres llega en el puesto 27° de la tabla anual con 27 puntos, y está a uno de San Martín de San Juan, que hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional. La T necesita imperiosamente ganarle a Vélez para despegarse de la zona de descenso, y aprovechar que en esta fecha el Santo se mide con Godoy Cruz, que tiene las mismas unidades que los cordobeses.

