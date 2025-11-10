Instituto perdió con Sarmiento y ya no podrá jugar los playoffs

Junín. Instituto se jugó una parada clave ayer en su visita a Sarmiento en el estadio Eva Perón y sufrió una contundente derrota. La Gloria perdió 2 a 1 por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

Ambos goles del verde se realizaron con pocos minutos de diferencia. El primero para los locales lo marcó Juan Manuel Insaurralde, a los dos minutos con un cabezazo.

El segundo gol de los de Junín fue de Jonathan Gómez, a los seis minutos de esa primera etapa.

El gol de la Gloria llegó a los 25 minutos del segundo tiempo del complemento a través de Stéfano Moreyra, que sacó tremendo derechazo desde afuera del área. Aún así no fue suficiente y los cordobeses debieron irse de la cancha con la derrota.

Cabe recordar que Instituto ya viene de una mala racha tras la derrota 3-1 frente a Rosario Central en Alta Córdoba, un resultado que complicó su panorama en la tabla cuando restan solo dos fechas para el cierre.

Después de este encuentro, el equipo de Oldrá cerrará el certamen enfrentando a Talleres en el clásico cordobés, que aún no tiene horario confirmados.

Con este resultado, la Gloria se queda en 15 puntos y está 12°, mientras que su rival está noveno con 19 unidades. Los ocho primeros clasifican a los octavos de final. Y los dirigidos por Oldrá se están quedando sin chances de acceder a esa instancia.