La derrota de Godoy Cruz salvó a Talleres e Instituto del descenso

Tucumán. La caída de Godoy Cruz 2 a 1 ante Atlético Tucumán trajo alivio anoche para Talleres e Instituto. Con ese resultado, tanto los albiazules como la Gloria se aseguraron su permanencia en la categoría, ya que hay al menos dos equipos que no podrán alcanzarlos: Godoy Cruz y San Martín de San Juan.

Tras este resultado, el choque de la última fecha de la Liga Profesional entre Talleres e Instituto ya no influirá en el descenso y solo estará en juego la clasificación de La T a los playoffs, algo que se asegurará si logra el triunfo.



Cómo se definen los descensos

Dos equipos perderán la categoría: uno por la tabla de promedios y otro por la tabla anual. En la primera, San Martín de San Juan está descendiendo; en la segunda, el comprometido es Godoy Cruz.

Aunque ambos tienen los mismos puntos en la tabla anual, el equipo mendocino es el “condenado”, ya que San Martín ya está cayendo por los promedios.

En definitiva, tres equipos siguen en la pelea por evitar los dos descensos: Aldosivi, San Martín y Godoy Cruz. En la última jornada, Godoy Cruz recibirá a Riestra y Aldosivi será local ante San Martín.