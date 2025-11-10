Rally Provincial: en una emotiva carrera, Arceluz se impuso en Almafuerte

Miguel Patat volvió al triunfo, ahora con el VW Polo de Maxi Rally. .

Juan Manuel Paisa, repitió la victoria en RC5 en dura lucha de leones con Cravero..

Gran victoria de del pampeano Luis Arceluz, con el Skoda Fabia que ya ganó en manos de Gastón Pasten..

Por Santiago Carreño

El Valle de Calamuchita presentó ayer un domingo primaveral, con temperatura agradable, ideal para vivir la segunda etapa del Rally Cordobés.

Los tramos eran más exigentes y comenzó con el trabado de Tercera Usina-Almafuerte donde Luis Arceluz marcó diferencia a favor, superando a Germán Hubmann por 4.4s y 10.1s sobre Hernán Echeverría, detrás quedaban Santiago Baldo y Diego Miceli.

Hubmann tomó revancha y se impuso en sector de Las Bajadas-Soconcho, Miceli quedó a 3.6s, Arceluz a 3.7s, Baldo y Echeverría cerraban los cinco mejores registros.

Cerraban el primer rulo con el tramo de Soconcho-Calmayo y la sorpresa llegó cuando el pampeano Luis Arceluz superó a Germán Hubmann por 13.7s pasando a ser el líder en la suma general, tercero quedó Santiago Baldo a 25.0s y se retrasaba Diego Miceli perdiendo más de 5m.

Completado el primer giro y antes de repetir los tramos, el final estaba abierto con Arceluz superando a Hubmann por 4.1s, Hernán Echeverría era tercero a 48.1s, cuarto Diego Martínez a 2m17.4s y quinto Fernando Alvarez Castellano a 3m43.0s

Las otras divisiones mostraban pocos cambios, en RC5 Juan Manuel Paisa desplazaba a Mauro Cravero del primer lugar por 6.4s al igual que en N1 donde Guillermo Marín hacía lo propio con Agustín Barrandeguy por 4.9s, en N2 se retrasaba Mario Matelica dejando a Paolo Rodríguez al frente.

En A1 José Fisogni y en Junior Juan Cruz Zicchini, Gerardo Klus en RC2N, Leandro Martínez en N3, Alexis Rodríguez en RC2S y Luciano Nardi en RC6, se mantenían punteros en sus divisiones.

Luego de la asistencia, volvieron a Tercera Usina y Arceluz fue más rápido que Hubmann bajando en 2.7s a su pasada anterior y sumando 3.4s en la general, en el tramo de Las Bajadas Hubmann descontó 1.0s y quedaba el último sector en Soconcho-Calmayo donde Arceluz fue contundente marcando 7.8s menos que Hubmann para lograr otra victoria en el Rally Provincial, estrenando EL Skoda Fabia que antes estaba en manos del piloto sanjuanino Gastón Pasten.

Hubmann fue segundo a 14.3s y tercero Hernán Echeverría a 1m04.0s

En RC2N hubo cambios, venció Martín Rodríguez, tras el abandono del piloto de Villa Carlos Paz Gerardo Klus, en Maxi Rally Patat contuvo a Fotheringham y en RC2S Alexis Rodríguez fue contundente.



Clasificación General

Posición Piloto / Copiloto Vehículo Categoría Tiempo / Diferencia 1 Arceluz-Queralt Skoda Fabia R5 1h16m57.9s 2 Hubmann-Schwander Skoda Fabia R5 +14.3s 3 Echeverría-Falistocco Skoda Fabia R5 +1m04.0s 4 Martínez-Díaz Skoda Fabia R5 +3m09.3s 5 Alvarez C-Monasterolo Hyundai i20 R5 +4m29.8s 6 Patat-Sabbatini VW Polo MR +6m00.5s 7 Fotheringham-Pizarro VW Gol MR +6m23.6s 8 Miceli-Daparte Skoda Fabia R5 +6m56.3s 9 González-Moreno VW Polo MR +8m03.6s 10 Rodríguez-Oliva Peugeot 208 RC2S +8m18.5s

Clasificación por clases

Maxi Rally: 1) Miguel patat; 2) Ignacio Fotheringham a 23.1s; 3) Gastón Gonz{alez a 2m03.1s

RC2N: 1) Martín Rodríguez; 2) Oscar Civalero a 7m26.4s; 3) Agustín Olmedo a 8m30.4s

RC2S: 1) Alexis Rodríguez; 2) Gerardo Giraudo a 1m03.3s; 3) Felipe Schroeder a 1m55.9s

Junior: 1) Juan Cruz Zucchini

RC5: 1) Juan Manuel Paisa; 2) Mauro Cravero a 3.3s; 3) Pablo Curletto a 1m29.6s

RC6: 1) Luciano Nardi; 2) Tomás Perotti a 2.9s; 3) Santino Guareschi a 4m35.0s

N1: 1) Guillermo Marín; 2) Mario Bruno a 21.1s; 3) Gabriel Zaninetti a 2m00.8s

N2: 1) Paolo Rodríguez; 2) Alberto Marchessini a 32.1s; 3) Daniel Dutto a 5m14.1s

N3: 1) Leandro Martínez; 2) Ignacio Anselmi a 3m58.5s; 3) Rodolfo Ramos a 5m31.8s