Belgrano perdió con Argentinos y complicó su clasificación a los playoffs

Buenos Aires. Belgrano perdió ayer 1 a 0 con Argentinos Juniors en La Paternal por la fecha 15 de la Liga Profesional de fútbol. Con este resultado, El Pirata quedó con 19 puntos y fuera de los ocho primeros puestos de la Zona A, mientras que Argentinos llegó a 21 y se ubicó séptimo.

En la última fecha, el equipo cordobés debe recibir a Unión, con día y horario a confirmar. Para meterse entre los ocho mejores y avanzar a los octavos de final, necesita ganar y esperar otros resultados favorables.

Los primeros minutos fueron favorables para el conjunto de La Paternal, que intentó por varios medios encontrar la apertura del marcador. Sin embargo, falló en los metros finales.

De todos modos, pasada la media hora, el local se adelantó en el tanteador. Tras un gran pase de Tomás Molina, Lautaro Giaccone remató con violencia dentro del área y estableció el 1-0.

El segundo tiempo comenzó con otra tónica. El Pirata salió decidido a buscar el empate y estuvo a punto de lograrlo, pero el travesaño le negó la oportunidad en los primeros compases del complemento.

A los 32 minutos, Lucas Zelarayán se perdió el empate. El número 10 llegó hasta el corazón del área, remató, pero se encontró con la humanidad de Gonzalo Siri que envió la pelota por línea de fondo. Tras eso, Nicolás Fernández probó de media distancia y su disparo pasó pegado al palo izquierdo del guardameta local.

En la próxima fecha, la última de la fase regular, Argentinos deberá visitar a Estudiantes de La Plata; mientras que Belgrano hará las veces de local frente a Unión de Santa Fe.