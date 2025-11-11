Básquet

Club de Pesca cayó con Centro Social en la ida de la final del Provincial

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Deportes
martes, 11 de noviembre de 2025 · 01:42

Brinkmann. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz cayó 62-82 en su visita a Centro Social de Brinkmann en el primer partido de la serie final del Provincial de Primera, quedando en desventaja 0-1.

El equipo retomará los entrenamientos durante la semana con el objetivo de ajustar detalles de cara al segundo encuentro, que se disputará el próximo viernes 14 de noviembre, a las 22 horas, en el Estadio Zisman-Germanetto de Villa Carlos Paz.

Pesca buscará igualar la serie para forzar un tercer partido definitorio.

Comentarios