Club de Pesca cayó con Centro Social en la ida de la final del Provincial

Brinkmann. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz cayó 62-82 en su visita a Centro Social de Brinkmann en el primer partido de la serie final del Provincial de Primera, quedando en desventaja 0-1.

El equipo retomará los entrenamientos durante la semana con el objetivo de ajustar detalles de cara al segundo encuentro, que se disputará el próximo viernes 14 de noviembre, a las 22 horas, en el Estadio Zisman-Germanetto de Villa Carlos Paz.

Pesca buscará igualar la serie para forzar un tercer partido definitorio.