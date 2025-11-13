Lautaro Almada: el nadador carlospacense que brilla en Chile

La XXVI versión de los Juegos Binacionales Maule 2025 se lleva a cabo hasta el viernes 14 de noviembre. Participan regiones chilenas y provincias argentinas, como símbolo de paz y amistad.

Valparaíso/Chile. El joven nadador carlopacense Lautaro Ignacio Almada ha conseguido en los últimos días importantes clasificaciones en las competencias que se desarrollan en Chile en el marco de los Juegos Binacionales Maule 2025. Hasta ayer, Lautaro había cosechado un 3° en los 1500 mts (estilo crol); un 2° en la posta 4 x100 mts (estilo crol) y un 3° en los 400 mts crol.

La XXVI versión de los Juegos Binacionales de Integración Andina, Maule 2025, que reúne a deportistas de Chile y Argentina, se inauguró con el encendido del pebetero, símbolo de paz y unidad entre ambas naciones. Más de mil 500 jóvenes atletas entre 15 y 19 años participan en este evento que convoca a las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana, Maule y O´Higgins, y a las provincias argentinas de Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis.

Lautaro Ignacio Almada es vecino del B° Solares de las Ensenadas de Villa Carlos Paz. Según señalaron sus padres, el joven fue desde jardín hasta 4 años, primaria y gran parte de los estudios secundario en el colegio parroquial: "Los 2 últimos años los terminó el colegio para deportistas (PIT) en el Kempes. Su inicios en la natación fueron en el Club Carlos Paz para luego seguir en Club Sol y Lago y hace 4 años que entrena en el Kempes para Bucor. Su entrenador es “El Bochi” Sosa, el cual entrenó a Georgina Bardach entre otros", destacó su papá Damián.



Sobre los juegos

En esta edición se llevan a cabo competencias en tenis, atletismo, natación y básquetbol en damas y varones; balonmano femenino; ciclismo de ruta; ciclismo en pista; tenis de mesa; taekwondo; y vóleibol.