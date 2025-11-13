Vuelven las Baquets a vestir el Valle de Punilla, con su magia artesanal

Pasaron seis años desde la última vez que este tipo de autos, conocidos internacionalmente como Baquets, recorrieron los caminos del Valle de Punilla. Fue en 2019, con un encuentro que inició en Villa Carlos Paz, siguió por La Calera, Villa Allende, Cosquín, Tanti y Cabalango. El día domingo recorrieron Cabalango, Icho Cruz, El Cóndor, Copina y regresaron a Cabalango.

Luego llegó la pandemia y no hubo actividad, hasta 2021/22 y 24 con Mina Clavero como ciudad anfitriona.

En esta oportunidad y organizado por Motor Club Retro, serán las ciudades de La Falda y Villa Giardino el epicentro de la reunión, contando con la presencia del Automóvil Club Argentino y la Empresa Mundo Maipú.



Programa

Viernes 14/11

19:00 hs Presentación de vehículos frente a la Secretaría de Turismo de la La Falda

20:00 hs Desfile por Av Edén de los autos participantes

21:00 hs Agape de bienvenida a los participantes

Sábado 15/11

8:00 hs Inicio Primera Etapa desde Secretaría de Turismo de La Falda

14:00 hs Almuerzo en Posada el Silencio en Characato

17:00 hs Final Primera Etapa con reagrupamiento en Secretaría de Turismo de La Falda

21:00 hs Cena y entrega de premios en Punilla Hotel de La Falda

Domingo 16/11

9:00 hs Reagrupamiento en Plaza San Martín de Villa Giardino

10:00 hs Inicio Segunda Etapa desde Villa Giardino a camino San Pedro, El Cuadrado (tierra) y llegada a La Falda

11:30 hs Reagrupamiento en Secretaría de Turismo La Falda

12:30 hs Almuerzo de despedida en Punilla Hotel