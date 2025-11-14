Básquet: Club de Pesca busca igualar la serie final ante Centro Social

Villa Carlos Paz. Esta noche, desde las 22 en el Estadio Zisman-Germanetto, el Club de Pesca de Villa Carlos Paz recibirá al Centro Social y Deportivo de Brinkmann en el segundo partido de la final de la Liga Cordobesa del Centenario B.

El conjunto carlospacense intentará aprovechar la localía para emparejar la serie, luego de haber caído en el primer juego disputado en Brinkmann por 82-62, resultado que dejó la llave 1-0 a favor de Centro Social.

Con el apoyo de su gente y la obligación de ganar para forzar un tercer encuentro, Club de Pesca afronta un duelo clave en su aspiración de coronarse en el Provincial de Primera.