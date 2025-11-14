Bolívar jugará el cuadrangular por el título de la Liga Federal U13

Villa Carlos Paz. Este fin de semana Sportivo Bolívar buscará seguir haciendo historia y en Resistencia, Chaco, jugará el cuadrangular final que definirá al mejor equipo del país.

Los dirigidos por Aldo Rodríguez tuvieron una Liga Federal Formativa U13 con 12 victorias hasta el momento, y vienen de eliminar en semifinales, a Ferrocarril Oeste y Atenas, entre otros.

La actividad comenzará el sábado cuando jueguen ante San Martín de Resistencia (local) desde las 20.30 horas. Por su parte el domingo será la final, y habrá previamente encuentro por el tercer puesto.

El elenco carlospacense llegó a esta instancia luego de ganar 12 de los 12 juegos disputados en el certamen nacional. El equipo promedia 99.2 puntos por juego y 62.4 en contra. Y de esta manera buscar cerrar el certamen nacional de la mejor manera, representando a Carlos Paz y a la provincia de Córdoba.