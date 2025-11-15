El Club de Pesca disputa otra jornada del Súper 4 en Sub 12

Cosquín. Este sábado 15 de noviembre, el vóley del Club de Pesca de Villa Carlos Paz afronta una exigente jornada deportiva en el marco de la jornada de vuelta del Súper 4, correspondiente a la categoría Sub 12, donde se definen las posiciones del 5° al 8° puesto.

La competencia se desarrollará en el Estadio Universitario de Cosquín, escenario que reunirá a los equipos para una seguidilla de partidos clave. El conjunto carlospacense tendrá tres compromisos a lo largo del día:

9:30 – Juventud Agraria vs. Club de Pesca

10:45 – Universitario Cosquín vs. Club de Pesca

12:00 – Ingeniero L. Vázquez vs. Club de Pesca

Con una intensa agenda deportiva, las jóvenes jugadoras buscan cerrar el torneo con su mejor rendimiento y seguir sumando experiencia en la competencia regional.