Fútbol femenino: Talleres cayó en cuartos de final con River

Córdoba. Talleres se quedó a las puertas de lo que hubiera sido una clasificación histórica en el fútbol femenino, al ser eliminado por River en cuartos de final del torneo de Primera División. El partido igualó con marcador en blanco y se dirimió desde los 12 pasos, con triunfo de las Millonarias 5-4. Se jugó en la Boutique y fue seguido por una nutrida concurrencia.

River se las verá en semifinales con Racing Club, que derrotó 1-0 a San Lorenzo también este viernes por la tarde.

En los penales, para Talleres anotaron Souto, Briceño, Jara y Ruffino; fallaron Primo, Terra, Capdevila y Piña.

Los dos equipos terminaron con 10, por las expulsiones a los 6 minutos del complemento de Pilar González en Talleres y Juana Cángaro. La T formó con Ruffino; Piña, Tregartten, Briceño, Macegosa; Morán, González, Ellena, Ludueña; Jara, Primo.

Por el otro cuadro de las llaves, Belgrano recibirá a Ferro el martes 18 de noviembre a las 21. El ganador se medirá con el vencedor de Boca - Gimnasia de La Plata, que jugarán ese mismo martes a las 17.