El Club de Pesca juega las semis del Torneo Clausura "Guillermo Hunicken"

Villa Carlos Paz. El básquet del Club de Pesca de Villa Carlos Paz vive días de alta tensión y expectativas: esta semana se disputan las semifinales integrales del Torneo Clausura “Guillermo Hunicken”, una instancia en la que la institución carlospacense llega con ventaja deportiva tras haber finalizado en lo más alto de la tabla general.

Los duelos serán ante Dante Alighieri, en una serie programada al mejor de cuatro partidos. Sin embargo, debido a la ventaja obtenida en la fase regular, Pesca podría sellar su pase a la gran final si logra imponerse en los dos encuentros iniciales.

Los primeros enfrentamientos se disputarán mañana en el estadio de Dante Alighieri, en condición de visitantes:

U15 – 20:00 hs

U21 – 21:30 hs

Un doble triunfo en esta jornada dejaría automáticamente al Club de Pesca con el boleto a la final del certamen.

Luego, el jueves 20 de noviembre de ser necesario, como locales en el estadio Zisman-Germanetto jugarán:

U17 – 20:30 hs

Primera – 22:15 hs

Pesca buscará hacerse fuerte en su casa ante una tribuna que promete acompañar masivamente en busca de un nuevo capítulo histórico para el básquet del club.

Una serie corta y determinante

El formato establece una serie de cuatro partidos, pero la ventaja deportiva juega un rol clave. Si Pesca gana los dos juegos del lunes, la eliminatoria quedará definida sin necesidad de disputar los encuentros del jueves. De lo contrario, las categorías U17 y Primera definirán el destino del club en su camino al título.