Estudiantes (RC) es el primer finalista del reducido por el ascenso a Primera

Tras el histórico ascenso a la Primera División de Gimnasia de Mendoza, el reducido de la Primera Nacional ya se metió en etapas decisivas y se definió el primer finalista para luchar por el ansiado segundo ascenso para jugar la próxima temporada en la Liga Profesional.

Estudiantes de Río Cuarto venció 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires en la revancha de la semifinal del Reducido y, gracias a la ventaja deportiva por haber acumulado más puntos en la temporada, avanzó a la final. El domingo se definirá a su rival: tras la victoria de Morón por 1-0 sobre Deportivo Madryn en la ida, la serie se cerrará en Chubut. Con un triunfo, el elenco patagónico jugará ante el León el decisivo encuentro. En cambio, al Gallito le alcanzará con un empate para pasar.

El partido fue muy parejo e intenso, pero el conjunto de Río Cuarto aprovechó su localía y marcó el único tanto en los minutos finales del primer tiempo gracias al delantero Lucas González, quien apareció en el área para sentenciar al arquero Matías Budiño. El elenco de Caseros, que había ganado en la ida 1-0, no pudo encontrar el gol que le permitiera darle la clasificación.

Vale recordar que Estudiantes (Río Cuarto) se mantuvo la pelea por el liderazgo de la zona B hasta el final de la fase regular, aunque la cima quedó en manos de Gimnasia de Mendoza, el cual posteriormente se impuso en la final. Desde el inicio de la temporada, Iván Delfino dirige un plantel que no compite en la máxima categoría desde hace cuatro décadas, cuando disputó los antiguos torneos nacionales de 1983, 1984 y 1985. En el presente reducido dejaron en el camino a Patronato y a Gimnasia y Tiro de Salta.

Tras llegar a la segunda categoría del fútbol argentino en 2019, en 2020 el club estuvo cerca del ascenso, pero perdió las dos finales: la primera ante Sarmiento (Junín) y luego frente a Platense en la definición del segundo ascenso.