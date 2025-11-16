Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la B Nacional

País. La última fecha del Torneo Clausura tuvo la confirmación de los dos equipos que descendieron y jugarán en la Primera B Nacional a partir del 2026. San Martín de San Juan cayó como visitante en Mar del Plata ante Aldosivi en una “final por la permanencia” electrizante y perdió la categoría por quedar último en la tabla de promedios. En Mendoza, Godoy Cruz empató como local ante Deportivo Riestra en el Estadio Feliciano Gambarte y jugará en la segunda categoría tras 17 años al ser el segundo peor equipo de la Tabla Anual detrás del Verdinegro.

La progresión de goles entre Mar del Plata y Mendoza tuvo la acción primero en el estadio del Tomba. Nicolás Benegas puso a Riestra al frente de marcador a los 19 minutos, pero rápidamente la joven promesa Santino Andino igualó las cosas para sostener las esperanzas aunque ese marcador no le alcanzaba para forzar un desempate.

Las noticias desde el José María Minella llegaron en el complemento y con suspenso: Santiago Barrera marcó el 1-0 de San Martín de San Juan, aunque Nicolás Ramírez inicialmente lo anuló por supuesto offside, pero tras un llamado desde el VAR el tanto subió al marcador al visualizar que el atacante estaba habilitado.

Aldosivi contestó rápido, pero dando un giro drástico a la situación: el defensor Santiago Moya apareció como centrodelantero y, tras una asistencia del marcador central Yonathan Cabral, la metió para el empate. A los 31, Franco Rami sacó provechó tras un saque largo del arquero Jorge Carranza que peinó su compañero y definió para el 2-1.

Pero si de suspenso se trata, Mar del Plata tuvo de todo porque San Martín puso las cosas 2-2 a los 42 minutos de esa segunda etapa tras un gol de penal de Tomás Fernández, en una sanción que Ramírez debió analizar en el VAR antes de pitar. Inmediatamente, tras sacar del medio, Aldosivi anotó el 3-2 por intermedio de Justo Giani después de un error insólito en el área del combinado de San Juan. El punto final de la historia llegó con un penal en el octavo minuto de adición: Ayrton Preciado puso el 4-2 que cerró todo tipo de revés. El Tiburón se aseguró así la permanencia.