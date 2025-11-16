Instituto, ya sin chances, recibe a Talleres, que busca clasificar a los playoffs

Córdoba. Instituto y Talleres se medirán hoy por la fecha 16 de la Zona A del Clausura. La Gloria no tiene chances de clasificarse ni a playoffs ni a copas internacionales, mientras que la T se asegurará un lugar entre los primeros ocho si es que suma de a tres. El encuentro será el domingo a las 17, en el Estadio Monumental Presidente Perón y será televisado por ESPN Premium.

Talleres, que ganó tres de los últimos cuatro partidos, arrancará la jornada en el 7° puesto con 20 unidades, con serias chances de jugar los playoffs.

Si gana o empata, clasifica sin depender de nadie.

Si pierde, deberá caer por menos de dos goles.

Si pierde por dos o más, Sarmiento lo superará y la T quedará obligada a esperar lo que pase con Gimnasia.

La T tenía la chance de llegar al clásico ya clasificada, pero el empate del Verde cambió toda la ecuación. Ahora, el duelo en Alta Córdoba se vuelve una verdadera final por un lugar en los playoffs.