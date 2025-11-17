Ajedrez: Faustino Oro le ganó un match al campeón argentino Mareco

Bahía Blanca. En una nueva hazaña para su corta edad, el Maestro Internacional Faustino Oro fue el ganador de "El Match del Año", tal como se denominó al desafío frente al Gran Maestro y campeón argentino de ajedrez, Sandro Mareco, que concluyó ayer en las instalaciones del estadio Dow Center de Bahía Blanca.

Durante este fin de semana, Oro (12 años y 2495 de ELO) y Mareco (38 años y 2568 de ELO) se enfrentaron a seis partidas a un ritmo de 20 minutos con el agregado de 10 segundos desde la movida inicial.

Iniciaron la jornada final con 1,5 puntos cada uno, aunque Oro ganó la quinta y llegó a la sexta y última partida con ventaja de 3 puntos a 2 de Mareco. Si bien terminaron en tablas, al prodigio de 12 años le alcanzó el puntaje para consagrarse y ganar la Copa Protegen, que repartió 14 mil dólares en premios.