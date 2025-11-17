Belgrano empató con Unión y se quedó afuera del torneo

Belgrano estaba obligado a ganar y no encontró respuestas en el campo de juego. «El Pirata» igualó en cero con Unión en el Gigante de Alberdi y se quedó afuera de los octavos de final del Torneo Clausura. Sobre el final, el VAR le anuló un gol al «Tatengue» y el equipo de Ricardo Zielinski pudo haberlo perdido.

El triunfo era el único resultado que le servía a Belgrano y si bien empujó y lo buscó, por momentos volvió a cometer los mismos errores que durante todo el campeonato y quedó eliminado. Fue una campaña floja para el conjunto de Alberdi, que terminó regalando una gran cantidad de puntos que hubiesen alimentado la ilusión.

Ante una multitud que desafió el calor, el empate dejó al equipo en la décima posición de su zona con 20 puntos.

Los intentos del celeste pasaron por los pies de Lucas «El Chino» Zelarayán, pero el resto del equipo no se contagió y el encuentro volvió a dejar un sabor amargo en la boca de la hinchada.