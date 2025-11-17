Belgrano necesita una victoria ante Unión para llegar a los playoffs

Córdoba. Belgrano recibirá a Unión hoy a partir de las 17 hs en el Julio César Villagra, por la fecha 16 de la Zona A del Clausura. El Pirata depende de sí mismo pero está obligado a ganar para avanzar a los playoffs. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

Pese a haber ganado apenas un partido de los últimos siete, Belgrano llega con chances de clasificar a los playoffs. El Pirata, que inicia la fecha 10° con 19 puntos, disputará la próxima fase si gana. Lucas Passerini cumplió la fecha de suspensión y estará a disposición de Zielinski, mientras que Lisandro López, Franco Jara, Adrián Spörle y Santiago Longo serán baja ya que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Unión llega más tranquilo a la última jornada de la fase regular. El Tatengue se clasificó a los octavos de final la fecha pasada tras empatar sin goles ante Barracas Central, sin embargo, el partido en Alberdi será fundamental para definir la localía en las próximas instancias (con un punto lo conseguirá). Lautaro Vargas llegó a las cinco tarjetas amarillas y su lugar lo ocuparía Nicolás Paz. En la semana la Policía de Investigaciones allanó la casa de Cristian Tarragona por una causa internacional y el club sacó un comunicado al respecto.