Córdoba brilló en los Juegos Juveniles Parapanamericanos Chile 2025

Córdoba volvió a destacarse en el alto rendimiento adaptado con una participación sobresaliente en los 6° Juegos Juveniles Parapanamericanos Chile 2025. Deportistas y entrenadores de la provincia integraron selecciones nacionales en básquet en silla de ruedas, goalball, fútbol para ciegos, parajudo, parapowerlifting y vóley sentado, dejando una fuerte impronta en la competencia continental.

Argentina cerró su actuación con 65 medallas: 9 de oro, 23 de plata y 33 de bronce, una de las mejores campañas juveniles de los últimos años. El certamen reunió a más de 1.100 atletas de 27 países en Santiago y O’Higgins, con 13 disciplinas en total. La delegación nacional contó con 115 deportistas, acompañados por entrenadores, cuerpo médico y personal operativo, sumando 191 integrantes.

En básquet en silla de ruedas, los cordobeses Iván Carballo y Tomás Molina fueron parte del equipo masculino que consiguió la medalla de plata, dirigido por el entrenador cordobés Juan Domínguez. La kinesióloga Valeria Ferreyra integró el staff médico de COPAR, representando también a la provincia.

En goalball masculino, el cordobés Sergio Gallo se colgó la medalla de plata, mientras que el equipo femenino —dirigido por el cordobés Francisco Rey Patron— se ubicó en la cuarta posición tras un torneo muy competitivo.

En fútbol para ciegos, Bruno Gadau aportó su talento al conjunto nacional que obtuvo la medalla de bronce luego de una sólida actuación ante rivales de nivel internacional.

El parajudo también tuvo presencia cordobesa: el sanfrancisqueño Alejandro Kunkel logró la medalla de bronce en la categoría -81 kg, tras una campaña que lo confirmó como una de las figuras del certamen. El entrenador Alfredo Acosta formó parte del staff técnico argentino.

En parapowerlifting, Genaro Pirles sumó otra medalla de bronce para la provincia, consolidándose como una de las jóvenes promesas del país en la disciplina.

El vóley sentado dejó uno de los momentos más emotivos del torneo. El equipo masculino, con el cordobés Gaspar Buteler, obtuvo la medalla de plata luego de disputar una final histórica frente a Brasil. A sus 17 años, Buteler fue elegido “Mejor receptor del torneo” y se ganó el afecto del público chileno, que lo apodó “Tormenta de facha”. En el plantel femenino, la cordobesa Mariana Furlani alcanzó el bronce junto al equipo dirigido por Soledad D’Andrea.

Un dato clave es que todos los cordobeses que compitieron forman parte del programa provincial “Córdoba Te Incluye”, desarrollado por la Agencia Córdoba Deportes a través de las Escuelas Deportivas Adaptadas. El programa garantiza acceso gratuito, entrenadores especializados y un entorno de acompañamiento que permite desarrollar talento desde edades tempranas y proyectarlo al alto rendimiento.

La actuación en Chile 2025 reafirma la potencia del deporte adaptado cordobés y el impacto concreto de las políticas públicas sostenidas en el tiempo.