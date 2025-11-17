Histórico: Bolívar se consagró campeón invicto de la Liga Federal

Bolívar gritó campeón y se consagró como el mejor equipo de la Liga Federal U13, tras haber superado en la final a Regatas de San Nicolás y escribir una nueva página de su gloriosa historia. Theo Canales sumó 27 unidades, mientras que Bautista Sánchez hizo 22 puntos y Martiniano Bianchini fue coronado como MVP.

Fue un fin de semana inolvidable para los pibes carlospacenses, que el sábado pasado, habían accedido a la final al imponerse en seminales por 85 a 82 frente al local: Villa San Martín.

Los dirigidos por Aldo Rodríguez sumaron 14 partidos ganados para cerrar el torneo como el mejor equipo del país.

La delegación que estuvo compuesta por jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y padres que recorrió más de 900 km para viajar a Chaco vuelve a Carlos Paz con la copa por primera vez en su historia.