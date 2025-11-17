Luego de una gran remontada, Los Pumas vencieron a Escocia 33 a 24

Escocia. En un duelo de alta tensión en Murrayfield, Los Pumas se quedaron ayer con una épica victoria por 33-24 sobre Escocia en los últimos minutos. El elenco local supo estar 21-0 arriba en el marcador en el complemento, pero los argentinos lograron reaccionar con una actuación heroica para revertir el resultado en la última media hora de encuentro. Julián Montoya, Rodrigo Isgró, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo fueron los autores de los tries albicelestes, con Santiago Carreras al mando de las conversiones. El test match era trascendental para ambas selecciones, ya que en su duelo directo estaba en juego la posición en el ranking mundial y una ubicación estratégica para el sorteo del Mundial de Australia 2027.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por un primer tiempo adverso para el conjunto dirigido por Felipe Contepomi. Durante los cuarenta minutos iniciales, el equipo argentino acumuló errores de manejo, fallos en la ejecución y una temprana tarjeta amarilla a Juan Cruz Mallía, quien debió dejar a su equipo con catorce jugadores tras un knock on intencional. En ese lapso, Escocia capitalizó la superioridad numérica y la falta de precisión de Los Pumas, apoyando dos tries a través de Jack Dempsey y Ewan Ashman, ambos convertidos por Finn Russell, para establecer una diferencia de 14 puntos. La ineficacia argentina en los envíos a los palos, con dos intentos fallidos de Mallía, y la imposibilidad de asentarse en campo rival, profundizaron el dominio local.

El entretiempo llegó como un alivio para el seleccionado argentino, que no logró vulnerar la defensa escocesa ni aprovechar un line out favorable a metros del ingoal.

La segunda mitad comenzó sin modificaciones en la alineación argentina, pero Escocia amplió la diferencia con un nuevo try de Ashman y la conversión de Russell, llevando el marcador a 21-0. Ante este panorama, Contepomi dispuso cinco cambios simultáneos: ingresaron Thomas Gallo y Francisco Coria Marchetti por Mayco Vivas y Pedro Delgado, Pablo Matera por Joaquín Oviedo, Agustín Moyano por Simón Benítez Cruz y Santiago Carreras por Gerónimo Prisciantelli.

La reacción argentina se gestó a partir de la tarjeta amarilla a Blair Kinghorn, que dejó a Escocia con catorce jugadores. En ese contexto, Julián Montoya apoyó el primer try argentino, validado tras revisión del TMO, y Carreras sumó la conversión. Poco después, Rodrigo Isgró concretó otro try, aunque Santiago no acertó la conversión desde una posición exigida. Escocia respondió con un penal de cuarenta metros convertido por Russell, ampliando la diferencia en el momento de mayor empuje argentino.

La remontada se consolidó en los minutos finales. Pedro Rubiolo apoyó un nuevo try tras una serie de fases cerca del ingoal, y Carreras acertó la conversión, acercando a Los Pumas en el marcador. La igualdad se transformó en ventaja cuando, tras una revisión minuciosa del TMO, se convalidó el try de Matera, convertido nuevamente por Carreras. La estocada final llegó con una jugada individual de Justo Piccardo, quien eludió dos tackles y apoyó tras una carrera de más de diez metros; Carreras selló la victoria con otra conversión precisa.

El próximo compromiso del seleccionado argentino será ante Inglaterra el domingo 23 de noviembre, a las 13.10 (hora argentina), en el cierre de la ventana internacional de noviembre.