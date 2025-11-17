Talleres empató con Instituto y clasificó a octavos de final

Córdoba. A pesar de no mostrar un buen nivel, Talleres empató ayer sin goles con Instituto por la fecha 16 de la Liga Profesional y avanzó a octavos de final de la competencia. Ahora deberá esperar algunos resultados de hoy para saber la ubicación exacta en la que finalizará en su zona y quién será su rival.

En cuanto a Instituto, ya no contaba con chances de clasificar y sólo jugaba por una honrosa despedida ante su público. No pudo dedicarle una victoria, por dos goles anulados tras chequeo en el VAR, uno en cada tiempo.