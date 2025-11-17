Liga Profesional de Fútbol

Talleres empató con Instituto y clasificó a octavos de final

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Deportes
lunes, 17 de noviembre de 2025 · 02:54

Córdoba. A pesar de no mostrar un buen nivel, Talleres empató ayer sin goles con Instituto por la fecha 16 de la Liga Profesional y avanzó a octavos de final de la competencia. Ahora deberá esperar algunos resultados de hoy para saber la ubicación exacta en la que finalizará en su zona y quién será su rival.

En cuanto a Instituto, ya no contaba con chances de clasificar y sólo jugaba por una honrosa despedida ante su público. No pudo dedicarle una victoria, por dos goles anulados tras chequeo en el VAR, uno en cada tiempo.

Más de
Talleres Instituto

Comentarios