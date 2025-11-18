Las Baquets pasearon su historia por La Falda, Villa Giardino y Characato

Por Santiago Carreño

En un fin de semana a pleno sol, se realizó la octava edición de la Vuelta Sierras de Córdoba, evento reservado para vehículos estilo baquet.

La organización estuvo a cargo de Motor Club Retro contando con la colaboración de los municipios de La Falda y Villa Giardino y una participación de 28 equipos.

Comenzó el viernes por la noche con un desfile por la Av. Edén de la ciudad faldense, encabezado por el Intendente Javier Dieminger al mando de un Ford A propiedad de Jorge Zanatta, posteriormente se brindó un completo ágape de bienvenida.

El día sábado se inició la primera etapa desde la Secretaría de Turismo, acompañados por Agentes de Tránsito hasta el balneario local, donde los “baqueteros” comenzaron la aventura por Ruta S401, uniendo El Perchel, El Puente, El Vallecito, San Gregorio, Agua Colorada y el primer descanso en La Puerta luego de recorrer difíciles 59 Km.

La segunda parte de este recorrido comenzó con una prolongada subida hasta llegar a La Laguna, siguió por Cañada El Blanco otra subida larga en Cantera Iguazú, La Rinconada y el esperado almuerzo criollo en Posada el Silencio de Characato.

En los últimos 34 Km del día solo restaba superar la bajada y posterior subida del Río Pinto, donde todos finalizaron agotados pero satisfechos de haber “manejado” en la montaña cordobesa.

El sábado por la noche fue en Punilla Hotel la cena de entrega de premios y el merecido descanso.

Para el domingo, el grupo se trasladó a Villa Giardino donde fueron recibidos por la Autoridades con un desayuno en la Plaza San Martín, a las 10:00 hs se puso en marcha la etapa complementaria, recorriendo el camino de San Pedro hasta el Hotel Edén donde se realizó una fotografía con los autos alineados y luego el último sector en el viejo camino de El Cuadrado, concentración Estación ACA y almuerzo final en Punilla Hotel con grupo folclórico Tacuara. Nuevamente estuvo el Automóvil Club Argentino acompañando el evento y una camioneta de auxilio en todo el recorrido.