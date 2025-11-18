Talleres chocará con Boca en octavos de final de la Liga Profesional

País. Ayer se cerró la última fecha del Torneo Clausura y se confirmaron los ocho cruces de octavos de final en la instancia de eliminación directa. Además, se determinaron los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana vía Tabla Anual, mientras que el descenso ya estaba confirmado después de que San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza perdieran la categoría.

De los equipos de Córdoba el único que logró pasar de instancia fue Talleres (terminó octavo del Grupo B), que visitará a Boca Juniors (primero del Grupo A).

Los cruces de octavos, cuartos y semifinales serán en el estadio del equipo mejor ubicado en la zona de grupos: en los tres casos en caso de igualdad habrá un suplementario de 30 minutos y si persiste el empate se definirá en los penales. La final será en un recinto neutral (estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero) el sábado 13 de diciembre.

En relación a la Tabla Anual, Rosario Central (66) y Boca Juniors (62) se aseguraron de antemano los boletos directos a la Copa Libertadores 2026 y Argentinos Juniors (57) el puesto de Repechaje; mientras que River Plate (53) quedó relegado al cuarto puesto. El detalle es que si salen campeones el Canalla, el Bicho o el Xeneize del Clausura, se liberará un cupo directo al máximo certamen continental.

En cuanto a los clasificados hasta el momento a la Copa Sudamericana, se encuentran dentro del certamen, River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre. Pero también cuentan con chances Barracas Central e Independiente.

Los cruces

• Boca Juniors (1A) vs. Talleres (8B)

• Vélez (4B) vs. Argentinos Juniors (5A)

• Lanús (2B) vs. Tigre (7A)

• Racing Club (3A) vs. River Plate (6B)

• Rosario Central (1B) vs. Estudiantes de La Plata (8A)

• Central Córdoba de Santiago del Estero (4A) vs. San Lorenzo (5B)

• Unión (2A) vs. Gimnasia (7B)

• Deportivo Riestra (3B) vs. Barracas Central (6A)