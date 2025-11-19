Avilés reconoció al campeón sudamericano Pablo Cavallaro

Villa Carlos Paz celebra un logro internacional
Avilés reconoció al campeón sudamericano Pablo CavallaroEl ciclista carlospacense recibió un homenaje oficial por su triunfo en Chile, un resultado que vuelve a ubicar a la ciudad en el mapa deportivo de la región y lo proyecta hacia el Mundial Master 2026.
El intendente Esteban Avilés encabezó un reconocimiento al ciclista local Pablo Javier Cavallaro, reciente campeón sudamericano de XCO 2025 en Talcahuano, Chile. Del encuentro participaron el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, y el director de Deportes, Juan Solé.
Cavallaro representó al país en una competencia que reunió a los mejores corredores de Sudamérica y obtuvo el primer puesto, un resultado que volvió a posicionar a Villa Carlos Paz en la escena deportiva internacional.
El deportista ya inició su preparación con vistas al Mundial Master 2026, donde competirá en la misma disciplina.