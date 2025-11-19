Villa Carlos Paz celebra un logro internacional

Avilés reconoció al campeón sudamericano Pablo Cavallaro

El ciclista carlospacense recibió un homenaje oficial por su triunfo en Chile, un resultado que vuelve a ubicar a la ciudad en el mapa deportivo de la región y lo proyecta hacia el Mundial Master 2026.
Deportes
miércoles, 19 de noviembre de 2025 · 09:39

El intendente Esteban Avilés encabezó un reconocimiento al ciclista local Pablo Javier Cavallaro, reciente campeón sudamericano de XCO 2025 en Talcahuano, Chile. Del encuentro participaron el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, y el director de Deportes, Juan Solé.

Cavallaro representó al país en una competencia que reunió a los mejores corredores de Sudamérica y obtuvo el primer puesto, un resultado que volvió a posicionar a Villa Carlos Paz en la escena deportiva internacional.

El deportista ya inició su preparación con vistas al Mundial Master 2026, donde competirá en la misma disciplina.

Galería de fotos

Comentarios