“Experiencia Valle Running”: cupos agotados en 5K y siguen abiertas otras categorías

Valle Hermoso. La segunda edición de “Experiencia Valle Running” continúa generando expectativa entre corredores y aficionados del deporte. La organización confirmó que la distancia 5K ya agotó sus cupos, aunque aún permanecen disponibles las inscripciones para las demás modalidades.

Las categorías abiertas son:

13K – Desafío competitivo

2K – Participativa

La carrera se realizará el 7 de diciembre con largada desde la Plaza Manuel Belgrano, un punto tradicional de encuentro para este tipo de actividades en la localidad.

Las inscripciones continúan habilitadas a través del sitio oficial del evento, en: cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/valle-running-2025.