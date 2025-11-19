La Legislatura homenajeó a Las Murciélagas por su consagración en India 2025

La Legislatura de Córdoba distinguió este martes al seleccionado femenino de fútbol para ciegas, Las Murciélagas, tras su consagración en el Mundial de India 2025, donde se coronaron bicampeonas del mundo con una actuación impecable y la valla invicta.

La entrega de reconocimientos estuvo a cargo de las legisladoras Nancy Almada, Inés Contrera y Patricia Botta, y de los legisladores Mariano Lorenzo y Leonardo Limia, en un acto realizado en el Salón de Actividades Legislativas.

En representación del plantel asistieron la arquera Micaela Segovia y las jugadoras Yohana Aguilar, Gracia Sosa y Agustina Medina, quienes recibieron la distinción junto a los directores técnicos Gonzalo Abbas Hachaché y Santiago Jugo. El reconocimiento también alcanzó al resto del equipo integrado por Milagros Romero, Melisa Flores, Guillermina Corrales, Florencia Massenzana, Micaela Aguilar y Sandra Yanaje.

El conjunto argentino logró el título mundial tras superar a selecciones de Canadá, Turquía y Japón en la fase inicial, vencer a Brasil en semifinales y derrotar a Inglaterra por 2 a 0 en la final con goles de las cordobesas Aguilar y Sosa. La preparación del plantel se llevó a cabo en el Cenard.

En los fundamentos del reconocimiento, se destacó la solidez del rendimiento deportivo y la importancia del equipo como símbolo de esfuerzo, inclusión y desarrollo del deporte adaptado en el país.