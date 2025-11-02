Comienza el Mundial Sub 17 de Qatar: el fixture de Argentina

Qatar. La selección argentina Sub 17 comenzará su participación en el Mundial de la categoría que se desarrollará del 3 al 27 de noviembre en Qatar. El equipo que dirige Diego Placente tendrá su primer compromiso este lunes, desde las 11.45 (hora de Argentina) ante Bélgica por la primera fecha del Grupo D en el complejo Aspire Zone de la ciudad de Rayán, donde se jugarán todos los partidos a excepción de la final.

El seleccionado albiceleste será una base del equipo que se consagró campeón en el Torneo de L’Alcúdia y buscará un nuevo título que podría ser el primero en la historia para la Sub 17 en Copas del Mundo. El segundo compromiso será el jueves 6 de noviembre frente a Túnez desde las 10.30 y cerrará la primera fase ante Fiyi, el domingo 9, a las 9.30. Los dos primeros equipos de cada una de las 12 zonas y los 8 mejores terceros clasificarán a dieciseisavos de final, donde comenzará la etapa de eliminación directa.

Entre los futbolistas destacados del equipo de Placente se encuentran el goleador Thomas De Martis, jugador de Lanús, que viene de ser la estrella del equipo en la Alcúdia; el defensor de Boca Juniors Matías Satas; los mediocampistas Uriel Ojeda (San Lorenzo) y Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s); y los delanteros Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y el alemán Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), quien junto al arquero José Castelau (Real Madrid) son los únicos futbolistas que juegan en el exterior.

En cuanto al historial de la Argentina en Copas del Mundo Sub 17, nunca se pudo pasar la línea de semifinales. En la última edición que se realizó en 2023, en Indonesia, la Albiceleste perdió por penales frente a Alemania (el campeón) y finalizó cuarta tras caer 3-0 ante Malí en el partido por el podio. Las mejores actuaciones del seleccionado nacional fueron los terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

A lo largo de las Copas del Mundo, Nigeria es el máximo ganador con 5 títulos, escoltado por Brasil (4). Con dos estrellas le siguen México y Ghana, mientras que con una coronación completan Francia, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra.

