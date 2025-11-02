Stéfano Di Carlo es el nuevo presidente de River

El empresario Stéfano Di Carlo se convirtió esta noche en el nuevo presidente de River, tras haberse impuesto por amplio margen en las elecciones que se llevaron a cabo este sábado en el club de Núñez.

En un comicio histórico, con la participación de 25.500 votantes, Di Carlo —representante de “Filosofía River”— obtuvo el 61,77% de los sufragios, seguido por Carlos Trillo (16,22%); Luis Belli (9,68%); Daniel Kiper (8,29%) y Pablo Lunati (4%), los otros aspirantes al cargo.

Los vicepresidentes serán Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty, mientras que la primera vocal será Clara D’Onofrio, hija del ex presidente Rodolfo D’Onofrio.

Además, a los 36 años se transformó en el presidente más joven en la historia de la institución y aseguró la continuidad del oficialismo, liderado en primer término por Rodolfo D’Onofrio y luego por Jorge Brito, el actual mandatario.

Di Carlo asumirá sus funciones el próximo lunes por la tarde, y por un período de cuatro años, en una ceremonia que se llevará a cabo en uno de los salones del estadio Monumental.

El flamante titular de la institución “millonaria” es nieto de Osvaldo Di Carlo, expresidente del club entre 1989 y 1993, y bisnieto de Ángel Di Carlo, otro histórico dirigente de la entidad durante el mandato de Antonio Liberti.

Por su parte, Stéfano Di Carlo se sumó a la política del club por su cercanía con D’Onofrio, de quien fue vicepresidente entre 2018 y 2021, convirtiéndose en el directivo más joven en ocupar ese puesto, con apenas 27 años. Posteriormente, en 2021 pasó a desempeñarse como secretario general, hasta la actualidad, durante la gestión de Brito, a quien reemplazará después de esta elección.

La nueva dirigencia tomará las riendas del club en medio de la incertidumbre que generaron los malos resultados del equipo conducido por Marcelo Gallardo, que este año se quedó afuera de la Copa Libertadores y la Copa Argentina, aunque todavía tiene posibilidades de pelear por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.