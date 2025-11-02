La T entró en zona de clasificación y tomó aire con el descenso

Talleres logró un triunfazo de visitante ante Vélez

domingo, 2 de noviembre de 2025 · 04:40

Buenos Aires. Talleres logró ayer un triunfo importantísimo en su lucha por escapar del descenso, al superar de visitante a Vélez Sársfield 1 a 0 por la fecha 14 de la Liga Profesional.
El único gol del cotejo lo marcó Mateo Cáceres, a los 3 minutos del segundo tiempo.
El equipo dirigido por Carlos Tevez logró tres puntos que lo metieron en zona de clasificación a los octavos de final en la Zona B: suma 17 puntos en 14 partidos y quedó 8°.
Luego de este partido, a la “T” le quedará jugar ante Platense, en el Kempes, en la próxima fecha, e Instituto, en Alta Córdoba, en la jornada 16, última del certamen.

