La T entró en zona de clasificación y tomó aire con el descenso
Talleres logró un triunfazo de visitante ante Vélez
Buenos Aires. Talleres logró ayer un triunfo importantísimo en su lucha por escapar del descenso, al superar de visitante a Vélez Sársfield 1 a 0 por la fecha 14 de la Liga Profesional.
El único gol del cotejo lo marcó Mateo Cáceres, a los 3 minutos del segundo tiempo.
El equipo dirigido por Carlos Tevez logró tres puntos que lo metieron en zona de clasificación a los octavos de final en la Zona B: suma 17 puntos en 14 partidos y quedó 8°.
Luego de este partido, a la “T” le quedará jugar ante Platense, en el Kempes, en la próxima fecha, e Instituto, en Alta Córdoba, en la jornada 16, última del certamen.