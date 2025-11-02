Vuelve el Turismo Nacional y llega el innovador TurCar 2000 a Río Cuarto

El Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto volverá a convertirse en epicentro del automovilismo nacional. Del 7 al 9 de noviembre, el trazado del sur cordobés recibirá la 11ª fecha del Campeonato 2025 del Turismo Nacional (APAT) y el debut del Turismo Carretera 2000, consolidando su posición como una de las principales plazas fierreras del país.

El TN disputará sus competencias de las Clases 2 y 3, con la presencia de los mejores pilotos argentinos, mientras que el Turismo Carretera 2000 hará su primera presentación oficial, destacándose por su compromiso con la innovación y la sustentabilidad. Los autos de esta nueva categoría utilizan biocombustible E40, mezcla compuesta por un 40% de bioetanol de maíz cordobés y un 60% de nafta Premium, fruto de un acuerdo entre el Gobierno de Córdoba, Oreste Berta S.A. y los directivos del TurCar.

Entre los protagonistas figuran nombres como Agustín Canapino, Josito Di Palma y Facundo Ardusso. Además, 14 pilotos cordobeses representarán a la provincia, entre ellos Facundo Chapur, Ricardo “Caito” Risatti, Facundo Márques, Santiago y Manuel Mallo, y Luis Catelli, quien debutará en el TurCar 2000 tras su paso por el TC Pick Up.

Las actividades se desarrollarán durante tres jornadas: el viernes 7 con entrenamientos y clasificaciones iniciales; el sábado 8 con series y la primera final del TC2000; y el domingo 9 con las grandes finales de todas las categorías.

Las entradas están disponibles en entradas.yoquiero.com.ar. Menores de 12 años y personas con discapacidad ingresan sin costo. El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Córdoba y la Agencia Córdoba Deportes, reafirmando el compromiso provincial con el automovilismo federal y sustentable.