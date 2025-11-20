Deportes urbanos al máximo: llega el Kempes JAM 2025

Este sábado, de 9 a 15, el Parque del Kempes será escenario del 1° Encuentro Provincial de Escuelas Urbanas “Kempes JAM 2025”, una propuesta impulsada por la Agencia Córdoba Deportes a través de Escuelas CBAX que reunirá a jóvenes deportistas de distintos puntos de la provincia. Será una jornada de competencia, recreación y comunidad, en uno de los espacios más emblemáticos del deporte joven en Córdoba.

El evento integrará disciplinas como Skateboarding, Roller Inline, Quadskate, Parkour, Longboard, Surfskate, Pumptrack y Slackline, dando lugar a un encuentro dinámico que combina acción, estilo y camaradería. La iniciativa busca fortalecer el crecimiento del deporte urbano, promover la participación juvenil en espacios públicos de calidad y potenciar nuevas expresiones culturales.

Además de las competencias, habrá premiación para los tres primeros puestos de cada disciplina, sorteos y propuestas musicales que acompañarán el desarrollo de la jornada.

El Kempes reafirma así su rol como un punto estratégico para el desarrollo del deporte joven, integrando prácticas que ganan terreno en toda la provincia y ofreciendo un espacio seguro, amplio y pensado para la comunidad deportiva emergente.