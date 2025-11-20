Gran actuación cordobesa en los Juegos Binacionales: 54 podios y liderazgo

Córdoba finalizó su participación en la XXVI edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor” con un desempeño sobresaliente. La delegación provincial cosechó un total de 54 medallas —20 de oro, 16 de plata y 18 de bronce— alcanzando el segundo puesto en el medallero general, solo por detrás de la región Metropolitana de Chile.

La competencia, que reúne a jóvenes atletas de Argentina y Chile desde 1998, se desarrolló durante siete días en distintas sedes de la región del Maule. Más de 1.500 deportistas formaron parte de esta edición marcada por el alto nivel organizativo, la renovación de infraestructura y el impulso renovado a la integración binacional.

La delegación cordobesa estuvo integrada por 166 atletas de diferentes puntos de la provincia, quienes representaron a Córdoba en disciplinas como atletismo, natación, gimnasia artística, básquet, vóley y tenis de mesa, entre otras.

El director de Deporte Social y Comunitario de la Agencia Córdoba Deportes, Federico Laje, destacó la experiencia vivida por los jóvenes atletas: “Vivimos unos días hermosos, llenos de deporte, respeto y camaradería. Nuestros jóvenes compitieron al máximo y representaron a Córdoba con compromiso y una enorme pasión”.

Además, subrayó la importancia institucional del certamen: “Estos Juegos consolidan el camino de desarrollo que venimos construyendo junto a cada institución deportiva, con políticas que fortalecen las bases y abren oportunidades reales para miles de jóvenes”.

La participación en Maule 2025 vuelve a ubicar a Córdoba dentro de un circuito sudamericano estratégico para el deporte juvenil. Delegaciones de las regiones chilenas de Metropolitana, Maule, O’Higgins y Valparaíso, junto a las provincias argentinas de Córdoba, Mendoza, San Luis y San Juan, dieron forma a una edición que dejó como saldo un fuerte intercambio cultural y deportivo.

Durante la ceremonia de clausura, realizada en el Estadio Bicentenario “Iván Azócar Bernales”, se concretó el traspaso de la llama deportiva rumbo a Mendoza, sede de los Juegos Binacionales 2026. Córdoba ya proyecta su próxima participación con el objetivo de ampliar oportunidades de competencia, potenciar el desarrollo formativo y sostener su crecimiento dentro del alto rendimiento juvenil.