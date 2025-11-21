AFA coronó campeón a Rosario Central y desató la polémica

Buenos Aires. El Comité ejecutivo de la Liga Profesional decidió entregarle a Rosario Central el Trofeo al “Campeón de Liga” por ser el equipo que más puntos sumó entre las 32 fechas que compusieron las fases de grupos del Torneo Apertura y Clausura de esta temporada 2025 de la primera división del fútbol argentino. La decisión resultó llamativa y despertó polémicas, teniendo en cuenta que no estaba previsto a la hora del inicio de las competencias, y se dio con el certamen local todavía en desarrollo (los playoffs comenzarán el fin de semana).

“Es un plan que viene hace varios años, volver a incorporar el campeón anual. De acá al futuro, este torneo se suma al Apertura, Clausura, a la Copa de Campeones y volverá a estar el campeón Anual. Se reconoció al actual, eso es lo que pasó hoy. Súper merecido para un club como el nuestro que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie, perdió solo dos partidos en el año”, declaró el presidente del Canalla Gonzalo Belloso a la salida de la reunión del Comité Ejecutivo de AFA. A su lado, el arquero Jorge Broun lució el nuevo trofeo, acompañado también del entrenador Ariel Holan y de Ángel Di María.

“Estamos muy felices, orgullosos, es muy merecido. Agradecido al plantel y jugadores. A la gente de Rosario Central. Es un torneo que faltaba, que el fútbol argentino necesitaba de nuevo tener ese torneo anual y arrancan premiándonos a nosotros, nos parece súper lógico. De acá al futuro, volver a disputar por este torneo también”, agregó el máximo directivo.