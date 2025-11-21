Argentina cayó frente a Alemania en el Final 8 de la Copa Davis

Alemania. La Selección Argentina de Tenis quedó eliminada en el Final 8 de la Copa Davis al caer por 2-1 frente a Alemania. En el punto decisivo, Horacio Zeballos y Andrés Molteni no pudieron con Kevin Krawietz y Tim Puetz, quienes se impusieron por 4-6, 6-4 y 7-6(10). De esta manera, el equipo nacional se despidió de la competencia, mientras que los germanos avanzaron a semifinales para enfrentar a España en busca de un lugar en la final.

El inicio del encuentro para la dupla nacional conformada por Zeballos y Molteni fue soñado. En el tercer game lograron quebrarle el servicio a Krawietz y se adelantaron 2-1 en la pizarra. Desde entonces, se mostraron precisos con sus tiros y firmes a la hora de cerrar los puntos en la red. Esa ventaja la sostuvieron hasta el final del set para adelantarse por 6-4 en 30 minutos de competencia.

En la segunda manga, los alemanes mostraron signos de recuperación. Tras quedarse con el primer game, por primera vez en el partido lograron quebrarle el saque a Zeballos y se adelantaron 2-0. En el juego siguiente, los europeos caminaron por la cornisa al tener que salvar un punto de break.

Aún así, los argentinos no se frustraron y se mantuvieron enfocados, conscientes de que en algún momento sus rivales bajarían la intensidad y debían estar preparados para aprovecharlo. Y así ocurrió: en el séptimo game, al igual que en el primer set, volvieron a adueñarse del saque de Krawietz al cometer una doble falta. Cuando parecía que el equipo nacional se encaminaba al triunfo, en el décimo game Zebolla no pudo sostener su saque y los germanos igualaron el marcador 6-4.

Con el corazón caliente y los dientes apretados, ambas duplas salieron a disputar el set definitivo. El partido se volvió extremadamente cerrado: no lograron sacarse diferencias y cada pareja se mantuvo fiel a las tácticas indicadas desde sus respectivas sillas. El duelo de cuartos de final terminó por resolverse en un tie-break electrizante, donde Alemania logró imponerse por 7-6(10).

El seleccionado alemán avanzó a las semifinales donde lo espera España, que logró remontar la serie y venció a República Checa por 2-1. El otro cruce por un lugar en la definición será este viernes entre el bicampeón Italia y Bélgica, quienes buscarán el segundo boleto a la final.

En el primer punto, Tomás Etcheverry superó a Jan-Lennard Struff por 7-6 (3) y 7-6 (7) y le dio la ventaja inicial al equipo argentino.

En el segundo cruce, Francisco Cerúndolo cayó frente a Alexander Zverev por 6-4 y 7-6 (3), luego de un partido cerrado que el alemán se llevó por detalles.