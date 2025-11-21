El Club Independiente invita a niños y jóvenes a una prueba de jugadores

Villa Carlos Paz. La semana próxima, el Club Independiente realizará en sus instalaciones de calle Bonn en barrio Playas de Oro, una prueba de jugadores para niños de Villa Carlos Paz y localidades aledañas.

La convocatoria está destinada a las categorías inferiores, desde 2008 a 2018. El club, que se encuentra dentro de la Liga Cordobesa, busca reforzarse con vistas a las competencias de 2026. La prueba será llevada adelante por el entrenador del club. Por otra parte, si bien aún no se definieron las fechas, en el mes de diciembre se estarán realizando las pruebas para los jugadores de Reserva y Primera.

Adrian Morali, padre integrante de la comisión del club, expresó: "Hoy tenemos más de 250 jugadores en inferiores, vamos hacer las pruebas en nuestras instalaciones, si bien es un club de barrio está en constante crecimiento y en los últimos años hemos sumado muchos chicos y crecido. Queremos seguir de esta forma durante el 2026.

Martes 25/11: 18:30 horas categorías 2016/2017/2018 , 19:30 horas categorías 2014/2015 , 20:30 horas: categoría 2013.

Miércoles 26/11: 19 horas categorías 2011/2012, 20 horas categorías: 2008/2009/2010.

Los padres que quieran realizar consultas previas para evacuar cualquier tipo de dudas, se pueden comunicar al 3541-641628 (Juan Pablo Rodríguez coordinador). Los niños deberán asistir 30 minutos antes con ropa cómoda (no de clubes), hidratación, canilleras y medias.