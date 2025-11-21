Las leyendas del básquet carlospacense jugarán en el Estadio Arena

El orgullo del deporte local
Las leyendas del básquet carlospacense jugarán en el Estadio ArenaEl evento se denomina «Básquet por nuestra Identidad Carlospacense» y convocará jugadores de todos los tiempos.
El próximo domingo 30 de noviembre desde las 18 horas, las leyendas del básquet de Villa Carlos Paz se darán cita en el Estadio Arena para animar un encuentro recreativo y deportivo que rendirá homenaje a la rica historia del Club Sarmiento, el Sportivo Bolívar y el Club de Pesca.
Habrá partidos de los equipos de básquet femenino y masculino, de distintas categorías de cada institución, que se encontrarán para disfrutar de una jornada única, llena de color y alegría.
Los tres clubes se erigen como instituciones históricas donde se han formado tanto en lo social como en lo competitivo numerosas generaciones de carlospacenses, jugadores y dirigentes.