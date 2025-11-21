Qué equipos jugarán la Recopa de Campeones en el 2026

La Asociación del Fútbol Argentino presentó oficialmente la Recopa de Campeones, el nuevo torneo que se disputará en el 2026 y que concentrará a todos los ganadores de títulos del fútbol local en formato triangular único y con un sistema de puntuación inédito.

Según pudo conocerse, el certamen convocará a los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional y en caso de que un mismo equipo gane más de uno de estos títulos, la AFA prevé la inclusión de los subcampeones para garantizar la presencia de tres equipos distintos.

Si el solapamiento persiste, la plaza vacante será ocupada por el subcampeón de la Copa Argentina.

El sistema de puntos, una de las grandes novedades. La AFA dispuso una tabla de puntuación especial que contempla tres puntos para el ganador en los 90 minutos, dos puntos para quien gane por penales tras empatar, un punto para quien pierda por penales y cero puntos para quien pierda en el tiempo reglamentario.

Si al finalizar el triangular hay empate en el primer puesto, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, en orden: diferencia de gol, goles a favor, menor cantidad de goles en contra y mejor puntuación Fair Play.