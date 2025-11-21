Villa Carlos Paz

Se viene la gran bicicleteada familiar en la costanera del San Roque

Las actividades darán inicio el próximo domingo desde las 18 horas en el Parque de Asistencia.
Deportes
viernes, 21 de noviembre de 2025 · 17:51

La costanera del lago San Roque albergará el próximo domingo 23 de noviembre la gran bicicleteada familiar «Carlos Nicandro Paz», un evento pensado para todas las familias carlospacenses que culminará con una fiesta popular.

Las actividades darán inicio desde las 18 horas en el Parque de Asistencia y se enmarca en las actividades de la identidad.

Habrá muchas sorpresas, sorteos, juegos y espectáculos culturales para toda la familia con motivo de la celebración del 4 de noviembre, Día de la Identidad Carlospacense y fecha conmemorativa del nacimiento del fundador.

bicicleteada familiar Villa Carlos Paz Costanera Lago San Roque

